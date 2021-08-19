Закрыты дела о признании «Детского мира» и «Крытого Рынка» банкротами

ТЦ "Центральный" не стали признавать банкротом Фото: Ольга Симонова

Закрыты дела о признании «Детского мира» и «ТД «Центральный» банкротами. Арбитражный суд Саратовской области сообщил о завершении дел.

«ТД «Центральный» 12 декабря 2018 года был объявлен банкротом, решение вступило в силу. Однако долги учреждения обязался выплатить президент ОАО ПФК «Астэк-С» Александр Голиков. Он внес за «Крытый» 4,3 миллиона рублей и погасил его задолженность перед кредиторами.

ЗАО «Детский мир» 5 марта 2019 также было признано банкротом. Однако «Астэк-С» взяло на себя обязательства по погашению долгов учреждения. Требования кредиторов в размере 2,5 миллиона рублей согласно реестра, представленного конкурсным управляющим, были переведены на новую организацию. Дело о признании ЗАО «Детский мир» банкротом прекращено. Резолютивная часть решения оглашена 16 августа.

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