Четырехлетний малыш утонул под Балаково: его мать заплыла за буйки на матрасе

Сегодня, 19 августа, следователи Балакова сообщили о возбуждении уголовного дела на 31-летнюю жительницу города. Женщину подозревают в «причинении смерти по неосторожности» своему малолетнему сыну.

По версии следствия, днем 18 июля, женщина отдыхала на городском пляже в 1-м Микрорайоне Балакова с мужем и двумя детьми. Мать вместе с четырехлетним сыном плавала на надувном матрасе. Отдалившись от берега на значительное расстояние, она заплыла за буйки. Женщина спустилась с матраца, в результате чего малыш упал в воду и утонул.

На женщину возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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