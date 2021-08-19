В Саратов прислали еще семь новых троллейбусов

Фото из Telegram-канала сторонников Вячеслава Володина

Сегодня, 19 августа, в Саратов прибыли семь новых троллейбусов с энгельсского завода. Об этом сообщили в Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Первая партия из 24 «Адмиралов» уже в городе. Всего же в этом году должны прислать 70 новых троллейбусов. Так, до конца года в Саратов придут ещё 39 машин.

Поставки новой техники в Саратов удалось добиться по инициативе Володина.

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