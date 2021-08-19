От коронавируса в Саратовской области умерли еще 18 человек

За прошедшие сутки от коронавируса в Саратовской области скончались 18 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались тринадцать женщин и пятеро мужчин в возрасте от 39 до 94 лет, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Всего на 19 августа в Саратовской области с начала пандемии от коронавируса умерли уже 2 092 человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.