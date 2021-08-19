Мост Саратов-Энгельс встал из-за ДТП

Сегодня, 19 августа, утром на мосту Саратов-Энгельс произошло ДТП. Видео с места снял корреспондент «КП-Саратов».

На записи видно, как эвакуатор забирает два автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Судя по всему, во внедорожник Subaru сзади въехал седан Hyundai Sonata. Пострадавших, по предварительным, нет.

Из-за аварии на мосту образовалась гигантская пробка на саратовском и энгельсском берегу.

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