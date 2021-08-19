Лесной пожар в Саратовском районе потушили за 4,5 часа

Фото регионального минприроды

Вчера, 18 августа, в Саратовском районе произошел лесной пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

В 14:30 пожарные получили сигнал об огне под Синенькими. Уже через 10 минут огнеборцы были на месте. Горели полгектара травы. Тушению мешала жаркая ветреная погода. Участвовали 11 человек и две единицы техники Саратовского лесхоза, а также дополнительно привлекли 14 человек и пять единиц техники Красноармейского лесхоза и МЧС.

Пожар потушили в 7 вечера. Всего сгорели 4,9 га.

- Угроза населенным пунктам отсутствовала. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Лицо, по вине которого произошел пожар, устанавливается, - сказал начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Максим Шепталов.

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