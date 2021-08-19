Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 247 человек

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 247 человек. Всего на 19 августа в регионе зафиксировано 77 913 случаев.

Выписали с начала пандемии 72 340 человек, за сутки – 220

В Саратове нашли 100 новых случаев, в Балаковском районе – 20, а в Энгельсском – 16.

Среди заразившихся 14 детей до 14 лет, 12 подростков – от 15 до 19 и 70 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 76 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 шесть саратовцев.

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