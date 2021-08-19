Слетевший тент подбил две фуры под Вольском

Слетевший тент привел к двойной аварии

Вчера, 18 августа, под Вольском произошло ДТП, причиной которого сал плохо закрепленный тент на КамАЗе.

Авария была зафиксирована в 11:45 минут на 203 километре а/д Р-228 в Вольском районе. 43-летний мужчина на автомобиле КамАЗ 65116 плохо закрепил тент на его кузове, из-за чго тот слетел и попал на идущую по встречке фуру MAN 18.483 Fls, за рулем которой находился 46-летний водитель. Затем тент отлетел в фуру DAF Fx 105/410 под управлением 67-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получил 46-летний водитель MAN 18.483 Fls, он доставлен в больницу, о чем информирует ГУ ГИБДД региона.

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