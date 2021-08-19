Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Хвалынском районе

ДТП в Хвалынском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Хвалынском районе в темное время суток на трассе произошло лобовое столкновение, в котором погиб человек.

По данным областной ГИБДД, в 22.10 на 79 км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград 63-летний водитель ВАЗ – 21099 выехал на встречку и столкнулся с грузовой ГАЗелью, которой управлял 32-летний мужчина.

Прибывшие медики не смогли помочь водителю легковушки – от полученных травм он скончался на месте аварии.