Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 7:42

Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Хвалынском районе

Погиб водитель легковушки
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП в Хвалынском районе

ДТП в Хвалынском районе

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Хвалынском районе в темное время суток на трассе произошло лобовое столкновение, в котором погиб человек.

По данным областной ГИБДД, в 22.10 на 79 км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград 63-летний водитель ВАЗ – 21099 выехал на встречку и столкнулся с грузовой ГАЗелью, которой управлял 32-летний мужчина.

Прибывшие медики не смогли помочь водителю легковушки – от полученных травм он скончался на месте аварии.

.

.

Фото: ГИБДД по Саратовской области