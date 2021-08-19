В вечернем ДТП в Саратовской области погибли двое 20-летних парней

ДТП в Саратовском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В машине, которая врезалась в грузовик поздно вечером 18 августа, ехали четверо молодых мужчин.
Столкновение произошло на трассе Саратов – Балтай в Саратовском районе у села Радищево, по данным областной службы спасения около 22.00, по данным ГИДД региона около 22.55.
20-летний водитель за рулем LADA Vesta врезался в полуприцеп ехавшего впереди КамАЗа.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
На месте столкновения погибли два пассажира легковушки, парни 2000 года рождения. Зажатого в машине водителя вырезали из авто спасатели и госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного пассажира, 33-летнего мужчину, увезла «скорая помощь».
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Фото: ГИБДД по Саратовской области