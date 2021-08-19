Саратовчанка повстречалась на улице города с крупной змеей

Змея в Саратове

Вчера, 18 августа, в одном из городских пабликов Саратова появилось видео от местной жительницы: женщина повстречалась с огромной змеей, когда гуляла с собакой.

В сообществе saratovteme в Инстаграм была опубликована запись, сделанная жительницей Саратова. Женщина столкнулась с крупной змеей и была очень напугана. Она в шутку предложила собаке по имени Рекс съесть ее, но та не рискнула нападать на рептилию.

На вид змея была полутора метров длиной. Эксперты опознали в ней желтобрюхого полоза, который как раз распространен в Поволжье. Этот вид как раз отличает крупный размер и свирепый нрав. Завидев человека, полозы часто нападают и кусают его. Полозы не ядовиты, однако их укус болезнен.

Напомним, ранее на утесе Степа Разина житель Саратовской области повстречался со скорпионом.

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