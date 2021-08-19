В Саратовскую область пришел жаркий безветренный день

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 19 августа.

В регионе облачность переменная. Ветер веет с Юго-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 34 до 39 градусов выше нуля, местами в Левобережье – +40°.

Ночью ветер скорректирует направление на восточное. Порывы утихнут. Термометры покажут от 19 до 24 градусов тепла, в пониженных местах – до +14.

В Саратове сейчас +21. К 10 утра температура поднимется до +27°С, а максимально воздух прогреется до +35°С. Минимальная ночная температура составит +22°. Слабый восточный ветер. Переменная облачность.

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