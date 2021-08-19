30-летнего балаковца ищут волонтеры «Лиза Алерт»

Евгений Торбин

Сегодня, 19 августа, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о начале поисков пропавшего жителя Балакова.

Пропал 30-летний Евгений Торбин, 10 августа 2021 года он ушел из дома и не вернулся. Рост пропавшего составляет 174 сантиметра, он худощавого телосложения, имеет русые короткие волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были белая футболка, синие джинсы и синие сандалии.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего могут обращаться по телефону 8 927 122 18 65 инфорг: Екатерина (Амулет).

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