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Происшествия18 августа 2021 22:32

В Новобурасском районе двое мужчин погибли в столкновении КамАЗа и Lada

Пострадали еще два человека
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Авария произошла возле села Радищево

Авария произошла возле села Радищево

Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 19 августа, в Новобурасском районе Саратовской области произошло ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщили в пресс-службе облспаса.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 22:01. Неподалеку от села Радищево столкнулись КамАЗ и Lada.

В последствии аварии погибли двое мужчин, ещё одного сотрудникам службы спасения удалось деблокировать при помощи гидравлического инструмента. Четвертого пострадавшего забрала «скорая помощь».

На месте работают облспас, скорая, ДПС и пожарная охрана. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

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