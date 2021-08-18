В Новобурасском районе двое мужчин погибли в столкновении КамАЗа и Lada

Авария произошла возле села Радищево Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 19 августа, в Новобурасском районе Саратовской области произошло ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщили в пресс-службе облспаса.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 22:01. Неподалеку от села Радищево столкнулись КамАЗ и Lada.

В последствии аварии погибли двое мужчин, ещё одного сотрудникам службы спасения удалось деблокировать при помощи гидравлического инструмента. Четвертого пострадавшего забрала «скорая помощь».

На месте работают облспас, скорая, ДПС и пожарная охрана. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

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