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Общество18 августа 2021 21:57

Три дома в центре Саратова признали объектами культурного наследия

Подписаны необходимые документы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В реестр объектов культурного наследия включили ещё три здания в центре Саратова. Соответствующие приказы подписал начальник профильного управления Владимир Мухин.

В список охраняемых объектов внесли Дом Кожевниковой постройки конца XIX века на проспекте Кирова, 36; а также два жилых дома середины XIX века на Чернышевского, 182/16 и Комсомольской, 42.

Утверждены границы охраны зданий.

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