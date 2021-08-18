Три дома в центре Саратова признали объектами культурного наследия

В реестр объектов культурного наследия включили ещё три здания в центре Саратова. Соответствующие приказы подписал начальник профильного управления Владимир Мухин.

В список охраняемых объектов внесли Дом Кожевниковой постройки конца XIX века на проспекте Кирова, 36; а также два жилых дома середины XIX века на Чернышевского, 182/16 и Комсомольской, 42.

Утверждены границы охраны зданий.

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