Вниз головой: саратовцы вновь оказались на остановившемся аттракционе

Фото прислали в один из городских чатов в Telegram

Сегодня, 19 августа, в городском парке Саратова вновь люди застряли вниз головой на аттракционе. Об этом пишут в чате в Telegram. Очевидцы прислали видео.

На записи видно, как в очередной раз остановился аттракцион «Камикадзе». Испуганные саратовцы кричат, снизу на них смотрят сочувствующие горожане.

Напомним, совсем недавно с «Камикадзе» произошел аналогичный казус – тогда посетители парка несколько минут провисели на высоте нескольких этажей. Тогда в прокуратуре пообещали устроить проверку аттракционов. Тоже самое было и в 2017 году.

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