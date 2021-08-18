Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 21:28

Вниз головой: саратовцы вновь оказались на остановившемся аттракционе

В горпарке остановился «Камикадзе»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото прислали в один из городских чатов в Telegram

Фото прислали в один из городских чатов в Telegram

Сегодня, 19 августа, в городском парке Саратова вновь люди застряли вниз головой на аттракционе. Об этом пишут в чате в Telegram. Очевидцы прислали видео.

На записи видно, как в очередной раз остановился аттракцион «Камикадзе». Испуганные саратовцы кричат, снизу на них смотрят сочувствующие горожане.

Напомним, совсем недавно с «Камикадзе» произошел аналогичный казус – тогда посетители парка несколько минут провисели на высоте нескольких этажей. Тогда в прокуратуре пообещали устроить проверку аттракционов. Тоже самое было и в 2017 году.

Саратовцы зависли вниз головой на «Камикадзе». Видео из Telegram

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.