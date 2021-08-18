Попавшим под массовое отключение жителям Кировского района привезут воду

Завтра, 19 августа, в Кировском районе Саратова организуют подвоз воды. Это связано с массовым отключением. С полным списком домов, которые останутся завтра без водоснабжения, можно ознакомиться тут.
Мэрия сообщила адреса, по которым можно будет набрать воды:
улица Танкистов, 197 – с 10 до 11 утра и с 15 до 16 часов;
пересечение улиц Аллейная и Юбилейная – с 11 до 12 и с 16 до 17 часов.
Напомним, отключат воду в 6 утра, а вернуть обещают к 18 часам. С полным списком отключений можно ознакомиться тут.
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