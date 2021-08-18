ГИБДД наказали недобросовестных дорожных рабочих

Сотрудники ГИБДД проверили улицы Саратова на предмет небезопасных участков в местах дорожных работ. Подробности сообщили в пресс-службе правоохранителей.

- С начала августа текущего года зафиксировано 30 мест проведения вскрышных работ, из них – 13 с полным перекрытием проезжей части для движения транспортных средств. Например, ул. Соколовая (от ул. Танкистов до ул. Железнодорожная), ул. Гоголя (от ул. Радищева до ул. Симбирская)и т.д. – говорится в сообщении.

Так, во время рейда Госавтоинспекция составила семь протоколов за необеспечение безопасности дорожного движения. Также в органы местного самоуправления внесли предписания и представления.

- ГИБДД просит с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся из-за ремонтных работ на проезжей части и выбрать дополнительные маршруты для движения, а также быть внимательными и острожными! – обратились правоохранители к саратовцам.

Напомним, намедни мы писали о том, как дорожные и коммунальные работы превратили центр города в лабиринт для автомобилистов.

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