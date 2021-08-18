Сергей Наумов стал исполняющим обязанности ректора СГТУ

Сергей Наумов

Сегодня, 18 августа, поступило сообщение, что Сергей Наумов назначен исполняющим обязанности ректора СГТУ имени Юрия Гагарина. Приказ подписан федеральным министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

С 19 июля текущего года до сегодняшнего дня Наумов занимал должность ректора ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», был советником губернатора области.

Наумов должен приступить к исполнению обязанностей главы Политеха с 20 августа «до утверждения ректора в установленном порядке». Сегодня с ним был заключен соответствующий трудовой договор.

Пока руководителем вуза числится Олег Афонин, он в должности с 5 июля 2018 года.

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