Гигантская очередь в поликлинике возмутила саратовцев

Очередь к ЛОРу
Сегодня, 18 августа, в паблике Солнечный Саратов было размещено видео, снятое в одной из городских поликлиник. В коридоре медицинского учреждения собралось большое количество людей.
- Очередь в детской поликлинике в кабинет ЛОРа, - пишет автор поста, пожелавший остаться неизвестным. На предоставленном видео люди нервничают и ругаются. По словам автора публикации, действие происходит в детской поликлинике № 19 по адресу ул. Мамонтовой, 1.
Напомним, недавно в 10-м микрорайоне в Солнечном-2 завершилось строительство новой поликлиники.
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