Саратовскую аптеку оштрафовали на 100 тысяч за отсутствие дешевого средства от коронавируса

Прокуратура Саратовской области сообщает о том, что в Саратове оштрафовали аптеку за отсутствие лекарств.

Так, на момент проверки, проведенной администрацией Фрунзенского района, в наличии не оказалось трех включенных в минимальный ассортимент для аптек препаратов: фамотидина, аминофиллина и дексаметазона. Последнее лекарство, по информации Всемирной организации здравоохранения, применяется в тяжелых случаях коронавируса и стоит в районе 100 рублей.

В итоге завели административное дело по статье об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал аптеку на 100 тысяч рублей.

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