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Происшествия18 августа 2021 16:12

Возбуждено уголовное дело о смерти рабочего под завалами в Энгельсе

Мужчина погиб при укладке трубы
Наталия Калинина
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Фото СУ СК по Саратовской области

Фото СУ СК по Саратовской области

СУ СК по Саратовской области сообщает о возбуждении уголовного дела о гибели рабочего при укладке трубы в Энгельсе. Речь идет об ответственности компании, организовавшей работы.

Напомним, инцидент произошел днем 15 августа 2021 года на стройплощадке в поселке Пробуждение. 52-летний мужчина расчищал траншею для укладки трубы. Край ямы обрушился, и рабочего завалило землей. Очевидцы пытались помочь, но пострадавший не выжил.

Сейчас идут следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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