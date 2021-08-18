Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Вольске

Вольская межрайонная прокуратура поводит проверку по поводу аварийного отключения холодной воды в микрорайоне Химчистка в Вольске.

Выяснилось, что из-за утечки в трубе 150 мм в районе дома 38 по улице Серова на протяжении нескольких дней наблюдалось падение давления в системе водоснабжения. 17 августа прекратилась подача холодной воды местному населению.

На месте аварии работают специалисты ГУП СО «Облводоресурс» Саратовской области, которые заняты устранением течи.

По результатам проверки будет дана оценка действиям местных властей и ресурсоснабжающей организации. В зону отключения попали представители социально незащищенных категорий граждан.

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