ООО «КВС» напоминает о масштабном отключении воды завтра

ООО «КВС» напоминает о плановом ограничении холодного водоснабжения в Кировском района завтра, 19 августа.

Напомним, завтра, на водопроводных сетях Саратова проходят ремонтные работы. Для подготовки водопровода к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. проводится профилактика.

Ремонтные работы начнутся в 6:00 и закончатся в 18:00. На это время запланировано отключение водовода d 1000 мм по улице Плодородная.

Без воды останутся абоненты Кировского района, полный список которых можно посмотреть здесь.

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