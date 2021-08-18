Директором школы №45 назначен молодой преподаватель физкультуры Сергей Архипов

Директором школы №45 в Саратове назначен педагог с шестилетним стажем

Уроженец Хвалынска, учитель физкультуры, завуч из саратовского Лицея прикладных наук Сергей Архипов назначен директором школы №45 в Октябрьском районе Саратова.

По данным "КП-Саратов", к своим новым обязанностям он приступил на текущей неделе.

Сергей Архипов закончил Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского в 2014 году. Его рабочий стаж равняется его профессиональному стажу - шесть лет.

Архипов - один из самых молодых директоров саратовских школ.

Напомним, в декабре 2020 года на должность директора мэрия назначала бывшую главу комитета образования Ларису Ревуцкую. Спустя короткое время назначение было дезавуировано и фамилия Ревуцкой исчезла с сайта школы.