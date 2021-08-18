Бывшую начальницу налоговой в Балакове оштрафовали за присвоение

Суд вынес приговор 57-летней начальнику межрегиональной ФНС №2 в Балакове Саратовской области. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с апреля 2018 года по апрель 2019-го женщина поднимала зарплаты и выдавала премии подчиненным, а после забирала себе выплаченное сверху.

Так, за год женщина «заработала» 388 тысяч рублей. Её судили по статье о присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения.

Суд оштрафовал начальника ФНС на 400 тысяч, с осужденной в пользу инспекции взыскали 283 тысячи, уже передали 105.

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