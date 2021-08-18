33 жителя Энгельса оштрафованы за отсутствие масок

Вчера, 17 августа Энгельсский районный суд вынес приговоры нарушителям масочного режима. К административной ответственности было привлечено 34 гражданина.

За нарушение режима ношения масок, административное наказание в виде штрафа получили 33 горожанина. С них взяли по тысячи рублей. Один житель Энгельса отделался предупреждением.

Напомним, ранее «Злостного» безмасочника из Петровска оштрафовали на 15 тысяч рублей. Аналогичный суровый приговор был вынесен в Ленинском районе Саратова.

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