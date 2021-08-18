Завтра саратовцы смогут получить разрешения на летне-осеннюю охоту

С завтрашнего дня, 19 августа, стартует выдача разрешений на летне-осеннюю охоту на пернатую дичь в Саратовской области.

Одно разрешение распространяется на территорию всех общедоступных угодий региона, его стоимость составляет 650 рублей. Летне-осенняя охота продолжается с утренней зари 28 августа до 30 ноября. Добыча вальдшнепа в рамках этой охоты разрешена до 31 декабря.

Большинство саратовцев предпочитают охотиться на уток и гусей, естественно кроме видов, занесенных в Красную книгу. Разрешения выдают инспекторы комитета охотничьего хозяйства в районах области, а также многофункциональные центры, о чем напоминает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

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