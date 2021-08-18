Саратовский полиграфкомбинат пытаются продать за половину стоимости

Саратовский полиграфкомбинат вновь выставили на торги. Об этом сообщает «Российский аукционный дом».

100% акций предлагают купить за 329,1 млн рублей. Первоначально, ещё в 2014 году, когда комбинат впервые выставляли на продажу, за него просили 629 млн. Торги будут вестись на понижение. Минимальная цена – 164,55 млн рублей.

В собственности у акционерного общества находятся:

- производственно-складской комплекс, общей площадью 15,6 тыс. кв. м, с земельным участком 1,8 га на улице Чернышевского, 59;

- административно-складской комплекс площадью 5,1 тыс. кв. метров с земельным участком 1,4 га на станции Примыкание;

- туристическая база, общей площадью 156,9 кв. метра, с земельным участком 0,3 га на Зеленом острове;

- квартира 138,5 кв. метра на Дегтярной площади, 1/13а.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 14 сентября, торги пройдут 22-го числа.

На сегодняшний день задолженность предприятия составляет 86,9 млн рублей. Планируемый аукцион – последняя возможность пополнить госбюджет за счет продажи предприятия. Если полиграфкомбинат и на этот раз никто не купит, все вырученные средства пойдут на выплаты кредиторам.

Напомним, полиграфкомбинат регулярно становится объектом интереса правоохранителей. Так, в отношении замдиректора полиграфкомбината было возбуждено два уголовных дела о взятках в крупном и особо крупном размере. Сумма превысила восемь миллионов рублей. 23 июля стало известно о задержании за аналогичное преступление управляющего недвижимым имуществом АО.

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