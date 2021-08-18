Житель Балашова был убит током во время купания

СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 18 августа, балашовские правоохранители рассказали о смертельном инциденте вчера вечером. 43-летний мужчина был убит током.

По предварительным данным, 43-летний мужчина был в своем частном доме вместе с семьей. Около 21:00 он вышел во двор, чтобы искупаться. Вскоре родственники потерпевшего, услышали крики и звук падения. Выбежав на улицу, они увидели, что пострадавший лежит на земле без сознания. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стал удар током от линии, проходящей по внешней стене жилого дома.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Балакове. В подвале завода током был убит 34-летний местный житель.

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