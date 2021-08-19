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Общество19 августа 2021 8:25

Животные при пожаре в Краснокутском районе не пострадали

Наталия Калинина
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Огонь был остановлен на подступах к лесу

Огонь был остановлен на подступах к лесу

Сегодня, 18 августа, в Минприроды Саратвоской области ответили на вопрос о том, пострадали ли дикие животные на недавнем пожаре в Краснокутском районе.

По словам представителя ведомства, огонь был потушен оперативно, до того, как дошел до леса, и его обитатели при возгорании не пострадали. Участники тушения не зафиксировали подобных инцидентов.

Напомним, 15 августа от пожара был спасен лес редких пород деревьев в Краснокутском районе Саратовской области. В Дьяковском лесу растут сосна, дуб, смородина, черемуха, береза, осина, тополь, боярышник, акация, калина, рябина, орешник и другие породы деревьев и кустарников. Есть и более редкие для этих мест растения — папоротники и орхидеи. Здесь обитают волки и лисицы, зайцы и косули, кабаны и лоси, а также барсук, светлый хорь и хомяк. Почти нет змей. Из птиц есть черные коршуны, совы, куропатки, утки, соловьи, дятлы и синицы.

фото: Виктор Козлов

фото: Виктор Козлов

Стоит отметить, что ранее крупный пожар в течение трех дней продолжался в Саратовском районе около села Быковка. Там очевидцы рассказали о большом числе диких животных, которые спасались от огня.

Животные бегут от пожара

Животные бегут от пожара

Информацией об их судьбе минприроды региона не располагает, поскольку этот пожар произошел на землях министерства обороны. В Пензенском филиале ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, который занимался тушением, не отвечает телефон.

Военные участвуют в тушении

Военные участвуют в тушении

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