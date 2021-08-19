Животные при пожаре в Краснокутском районе не пострадали

Огонь был остановлен на подступах к лесу

Сегодня, 18 августа, в Минприроды Саратвоской области ответили на вопрос о том, пострадали ли дикие животные на недавнем пожаре в Краснокутском районе.

По словам представителя ведомства, огонь был потушен оперативно, до того, как дошел до леса, и его обитатели при возгорании не пострадали. Участники тушения не зафиксировали подобных инцидентов.

Напомним, 15 августа от пожара был спасен лес редких пород деревьев в Краснокутском районе Саратовской области. В Дьяковском лесу растут сосна, дуб, смородина, черемуха, береза, осина, тополь, боярышник, акация, калина, рябина, орешник и другие породы деревьев и кустарников. Есть и более редкие для этих мест растения — папоротники и орхидеи. Здесь обитают волки и лисицы, зайцы и косули, кабаны и лоси, а также барсук, светлый хорь и хомяк. Почти нет змей. Из птиц есть черные коршуны, совы, куропатки, утки, соловьи, дятлы и синицы.

фото: Виктор Козлов

Стоит отметить, что ранее крупный пожар в течение трех дней продолжался в Саратовском районе около села Быковка. Там очевидцы рассказали о большом числе диких животных, которые спасались от огня.

Животные бегут от пожара

Информацией об их судьбе минприроды региона не располагает, поскольку этот пожар произошел на землях министерства обороны. В Пензенском филиале ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, который занимался тушением, не отвечает телефон.

Военные участвуют в тушении

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