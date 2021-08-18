Чиновники предложили спасающимся от собак жителям Солнечного писать в Instagram

Администрация Кировского района отреагировала на вчерашнюю публикацию «КП-Саратов».
Напомним, жительница поселка Солнечный жаловалась на регулярно атакующих детей и выгуливающих собак людей дворняг. По словам женщины, она постоянно слышит крики ребят, которых гонят собаки.
Чиновники предложили местным жителям обратиться в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта по телефону: (8452) 26-10-79 или через аккаунт в Instagram komdorhoz64.
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