Вакцинировавшиеся саратовцы смогут получить сто тысяч рублей

За прививку от коронавируса можно получить 100 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В России стартует программа поощрения граждан, прошедших от коронавируса. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет, о чем информирует пресс-служба правительства РФ.

Розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Он проходит среди вакцинированных на основании данных Единого регистра по уникальному номеру записи.

Компьютер определит одну тысячу победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Розыгрыш проводится из тех, кто участвовал в вакцинации до момента объявления о розыгрыше призов.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на портале ЕПГУ и направлена победителю посредством push-уведомления. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз в течение месяца поступит на счет победителя.

Саратовцы тоже смогут поучаствовать в розыгрыше этой лотереи. При этом стоит отметить, что потенциальных победителей в регионе могло бы быть гораздо больше: оба компонента прививки на данный момент получили менее 30 процентов от тех жителей региона, что могут проходить вакцинацию. чуть более 500 тыс человек.

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