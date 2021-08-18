Профобразование переживает ренессанс в Саратовской области

Михаил Орлов

Среднее профессиональное образование в Саратовской области сейчас восстанавливается, переживает ренессанс. Об этом заявил и.о. министра образования региона Михаил Орлов 18 августа в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов».

- Многие старшеклассники после 10 класса выбирают профессиональное образование. По разным причинам, но и потому, что сразу получают профессию.

Восстанавливаем общежития, закупаем новое оборудование. Сочетание федеральных грантов, которые мы выиграли, и областных адресных денег приведет к тому, что, как мы рассчитываем, через три года подтянем всю систему профобразования к уровню наших лучших учреждений, которые работают сегодня, - заявил Орлов.

В рамках федеральной программы «Доступная среда» современное оборудование получит Саратовский колледж водного транспорта и Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи г. Балаково. Проводится повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов реабилитации детей-инвалидов.

Впервые проводится масштабный ремонт общежитий 21 профессиональной образовательной организации (колледжи и техникумы). В 11 учреждениях ремонтируется кровля и проводится замена оконных блоков, в семи – проводятся работы по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в 2 – ремонт котельных. В четырех из них к началу учебного года будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, в семи – будет проведена модернизация и частичное восстановление ограждения.