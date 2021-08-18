Саратовцев расспросили об их отношении к работе ООО «КВС»

Саратовцы жалуются на постоянные провалы и ямы на улицах

Сегодня, 18 августа, в инстаграме мэра Саратова Михаила Исаева был опубликован вопрос о том, какую оценку работе ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» дают саратовцы.

- Почему жители вынуждены с экрана телевизора просить данную компанию исполнить свои обязательства? – интересуется глава города, упоминая недавний сюжет Saratov24.

В репортаже местных СМИ освещались проблемы, которые возникли во многих районах, из-за изношенных коммуникаций. Особенно в Кировском районе города.

-24 течи по Кировскому району, устранение идет крайне низкими темпами. Аналогичная ситуация сейчас по всему городу. Зафиксировано более 90 адресов, - говорят чиновники.

В комментариях к посту главы Саратова горожане пожаловались на множество других провалов и коммунальных «фонтанов», не упомянутых в сюжете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беспредел «КВС» в Саратове: тарифы растут – трубы не меняются

Куда ушли миллиарды, предназначенные для саратовского водопроводного хозяйства - вопрос открытый (подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.