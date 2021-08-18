Саратовцев расспросили об их отношении к работе ООО «КВС»

Саратовцы жалуются на постоянные провалы и ямы на улицах
Сегодня, 18 августа, в инстаграме мэра Саратова Михаила Исаева был опубликован вопрос о том, какую оценку работе ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» дают саратовцы.
- Почему жители вынуждены с экрана телевизора просить данную компанию исполнить свои обязательства? – интересуется глава города, упоминая недавний сюжет Saratov24.
В репортаже местных СМИ освещались проблемы, которые возникли во многих районах, из-за изношенных коммуникаций. Особенно в Кировском районе города.
-24 течи по Кировскому району, устранение идет крайне низкими темпами. Аналогичная ситуация сейчас по всему городу. Зафиксировано более 90 адресов, - говорят чиновники.
В комментариях к посту главы Саратова горожане пожаловались на множество других провалов и коммунальных «фонтанов», не упомянутых в сюжете.
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