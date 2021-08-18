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Общество18 августа 2021 11:35

От коронавируса в Саратовской области скончались 19 человек

Всего погибли 2 074 саратовца
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли 19 человек.

- От осложнений новой коронавирусной инфекции скончались тринадцать женщин и шестеро мужчин в возрасте от 43 до 84 лет, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на 18 августа с начала пандемии от коронавируса умерли 2 074 саратовцев.

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