Набор в мобилизационный резерв стартовал в Саратовской области

Сегодня, 18 августа, Военный комиссариат Саратовской области объявил о начале набора граждан, пребывающих в запасе, в мобилизационный резерв. Подробную информацию можно узнать на сайте ведомства.

Резервисты будут проходить оперативную, мобилизационную и боевую подготовку в рамках соединений и частей.

Контракт резервиста заключается с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание солдат, сержант, прапорщик, возрастом до 42 лет; лейтенант, старший лейтенант, капитан - до 47 лет; майор, подполковник - до 52 лет; и имеющих категорию годности А и Б.

Контрактники получают ежемесячные денежные выплаты.

Обратиться по поводу контракта резервиста можно в военные комиссариаты районов по месту постановки на воинский учет. В Саратове есть военный комиссариат Кировского, Волжского и Фрунзенского районов: ул. Симбирцева, 9, тел.: 20-05-14; Ленинского района: ул. Гвардейская, 1б, тел.:63-16-87; Заводского и Октябрьского районов: пр-т. Энтузиастов, 64а, тел.:92-14-51.

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