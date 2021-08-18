Отключение воды на Чапаева, Навашина и проспекте 50 лет Октября

Сегодня, 18 августа, в Саратове проходит отключение воды сразу в нескольких районах, о чем информирует ООО «КВС».

Повреждения водопровода произошло по адресу Навашина, 36. В связи с этим прекращено холодное водоснабжение улиц Навашина, 30-40, четная сторона; Артиллерийская, 25-30. Восстановить подачу воды обещают к 18:00.

Идет также ремонт водопровода по адресу 50 лет Октября, 69. Отключена вода для улиц проспект 50 лет Октября, 69-73, Вишневый проезд, Деловой проезд. Ее обещают дать к 18:00.

Идет также ремонт водопровода на улице Чапаева, 235. Прекращена подача воды по адресам Пристанская, 1-й Магнитный проезд, 4, 4а. Коммунальщики планируют завершить ремонт к 18:00.

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