Радаев попросил у министра культуры РФ финансирование на реконструкцию консерватории и музея Радищева

Ольга Любимова выслушала губернатора

Губернатор Радаев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой включить в план реконструкции кроме театра оперы и балета ещё один объект - корпус Саратовского художественного музея им. Радищева в здании бывшей биржи.

Также Радаев попросил руководителя федерального минкульта выделить деньги на разработку проектно-сметной документации на укрепление несущих конструкций исторического и учебного корпуса Саратовской консерватории. Архитектурный символ Саратова нуждается в ремонте.

С этими просьбами губернатор лично обратился к министру культуры РФ Ольге Любимова на встрече, которая прошла в Москве накануне, 17 августа.

- Также глава региона затронул тему строительства нового учебного корпуса Саратовской консерватории. Ежегодно число студентов растет, в том числе за счет приезжих из других стран, необходимы дополнительные площади. Предварительная стоимость строительства – 120 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Кроме прочего помощь в реставрации Радаев попросил также для Областного краеведческого музея и складов Рейнеке, которые вошли в состав площадки Саратовского филиала «РОСИЗО».

Губернатор напомнил, что по поручению президента область ведет оформление пакета правоустанавливающих документов для передачи Музея покорителей космоса на федеральный уровень.

Напомним, в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом Путиным, на финансирование которых в 2020 году направили 300 млн. рублей, была закончена реконструкция театра кукол «Теремок», завершен многолетний ремонт цирка, началась реконструкция театра оперы и балета. В этом году по нацпроекту выделено 246 млн. рублей, сейчас идет ремонт детских школ искусств и сельских ДК.