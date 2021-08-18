Коронавирусом в Саратовской области заразились 249 человек

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 249 человек. Всего на 18 августа в регионе зафиксировано 77 666 случаев.

Выписали с начала пандемии 72 120 человек, за сутки – 253

В Саратове нашли 94 новых случая, в Энгельсском районе – 30, а в Балаковском – 19.

Среди заразившихся семь детей до шести лет, восемь – от семи до 14, восемь подростков от 15 до 19-ти и 61 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 80 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 13 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.