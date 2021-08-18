Маленькая девочка погибла при падении из окна 10-этажки в Энгельсе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ночью 18 августа в Энгельсе произошла трагедия, погиб ребенок.

По данным областной службы спасения, из окна 10 этажа дома №35А на улице Степная выпала девочка 2018 года рождения.

Ребенок упал на крышу пристроенного к дому магазина.

Прибывшие на место медики "скорой помощи" уже ничем не смогли помочь, они зафиксировали смерть девочки. По предварительным данным следователей СУ СКР по Саратовской области, девочка в возрасте 2 лет и 8 месяцев выпала из окна, облокотившись на москитную сетку.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.