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Общество17 августа 2021 18:03

Отключение воды у сквера Марины Расковой в Саратове

Оно продлится до утра
Наталия Калинина
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Сегодня, 17 августа, поступило сообщение об очередном отключении воды в Саратове, сообщает ООО «КВС».

Ремонт водопровода идет по адресу Ново-Астраханское шоссе, 60. Он должен закончиться к 6:00 завтра, 18 августа. До этого времени прекращено холодное водоснабжение адресов: улица Марины Расковой, Ново-Астраханское шоссе, 60.

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