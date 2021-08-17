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Общество17 августа 2021 17:45

«Злостного» безмасочника из Петровска оштрафовали на 15 тысяч

Наталия Калинина
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Суд Петровска приговорил мужчину к 15 тысячам штрафа за отсутствие маски. Ранее подсудимый уже попадался на аналогичном нарушении в Сызрани.

С 12 июля по 13 августа 2021 года Петровский городской суд рассмотрел дела 22 нарушителей.

16 гражданам отделались предупреждениями, четверо оштрафованы на одну тысячу рублей.

Один гражданин был оштрафован на 15 тысяч рублей. Ранее он попадался на нарушении масочного режима на автовокзале в Сызрани, о чем информирует пресс-служба петровского городского суда.

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