ДОМ.РФ подтвердил готовность достроить дома ЖК «Победа» в Саратове

Роман Бусаргин и Дмитрий Малышев

Сегодня, 17 августа, в Саратовской области состоялась встреча с представителями Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства ДОМ.РФ. Председатель правительства региона Роман Бусаргин встретился с заместителем генерального директора Фонда Дмитрием Малышевым.

Фонд уже помог более чем трем тысячам жителей региона, вложившимся в строительство более 30 домов и так и не дождавшимся нового жилья.

Уже восстановлены права около трех тысяч граждан

На мероприятии обсуждалась ситуация с ЖК «Победа» в Саратове. Фонд подтверждает готовность по достройке объекта. До 30 августа планируется подготовить реестр требований участников строительства всех трех обанкротившихся застройщиков. После этого можно будет подать документы для рассмотрения Наблюдательным советом Фонда, который принимает решение по способу восстановления прав обманутых дольщиков.

Также стало известно, что в этом году Фонд начинает строительство домов на участках, полученных после выплат компенсаций дольщикам. В сентябре планируется заключить контракт на подготовку проекта по трем домам (СаратовРегионСтройС): один на улице Огородной и два на 2-м Совхозном проезде. В этих домах можно купить квартиры для реализации государственных жилищных программ.

Напомним, ранее решение отправить документы по ЖК "Победа" ф ДОМ.РФ поддержал депутат ГД Николай Панков.

- Решение рабочей группы направить документы в Фонд ДОМ.РФ открывает серьёзные перспективы для достройки ЖК «Победа».

Нужно использовать все варианты. Благодаря Фонду, уже решились проблемы по многим долгостроям со сложной экономикой. В том числе, тех, которые курирую, - заявил Панков.

Дмитрий Малышев

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