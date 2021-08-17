Пьяная жительница Саратова чуть не задушила своего сына

У нерадивой матери из Кировского района Саратова отобрали детей. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 28-летняя сильно пьющая женщина примерно я января 2019 года по январь 2021-го жестоко обращалась со своими детьми, которым сейчас два годика и семь лет, не занималась их воспитанием и даже не убиралась дома.

Ночью 16 января, напившись, горожанка решила продемонстрировать своё превосходство над сыном, избила его и начала душить.

Кроме этого, в период с 19 по 22 января, подсудимая, зная о том, что её маленькая дочка простыла, оставила детей с пьяными знакомыми.

Женщина не водила детей к врачам и совершенно не занималась их здоровьем.

Вину мать-алкоголичка признала лишь частично. Суд выписал ей штраф в восемь тысяч рублей. Детей забрали в ГБУ СО СРЦ «Возращение».

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