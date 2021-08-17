В Ленинском районе Саратова на ночь закроют железнодорожный переезд

Сегодня, 17 августа, в Ленинском районе Саратова закроют железнодорожный переезд. Об этом сообщает ПривЖД.

В связи с ремонтом путей с 10 вечера до 6 утра завтрашнего дня будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 841 км перегона Жасминная – Трофимовский-1 в месте пересечения с Песчано-Уметской улицей.

На дороге организуют реверсивное движение по одной полосе.

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