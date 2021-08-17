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Общество17 августа 2021 16:01

Ноу-хау по-саратовски: в центре города заметили дорогу с «автополивом»

На проезжую часть льются коммунальные воды
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Саратовец заснял «автополив» асфальта

Сегодня, 17 августа, житель Саратова прислал в редакцию «Комсомолки» видео, на котором запечатлена очередная коммунальная авария в центре города. Грядет перекопка свежеуложенного асфальта.

На записи видно, что на улице Рахова недалеко от пересечения с Шелковичной на проезжую часть из-под бордюра течет вода, которая распространяется ровным слоем по дороге.

Так, свежеуложенный асфальт, которому, судя по порыву, осталось недолго, получил полагавшийся расположенному рядом газону «автополив».

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