Подавляющее большинство россиян поддерживают развитие велосреды в городах

Россияне поддерживают развитие велосреды в городах

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe выяснили отношение россиян к развитию велоинфраструктуры.

В России развитие велосреды в своих городах поддержали 70% опрошенных. Против выступили только 6% респондентов, еще 24% участников опроса относятся этой теме равнодушно.

Таковы результаты опроса, которое провели крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe.

В результатах опроса особенно можно отметить факт, что возраст респондентов не отражается на позиции по этому вопросу. Например, среди возрастных групп 25 - 34 и старше 55 доля респондентов, поддерживающих развитие велоинфраструктуры, оказалась одинаковой, превысила среднее значение и составила 72%.

Большинство проголосовавших за развитие велосреды, 79%, считают, что это положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Также много (61%) сообщили, что стали бы чаще ездить на велосипеде, если бы в их городе появилось больше велодорожек. 44% согласных с расширением велоструктуры респондентов допустили, что начали бы ездить на велосипеде даже зимой.