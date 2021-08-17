В Энгельсе девочка-подросток выпала из окна и погибла

Сегодня, 17 августа, в Энгельсе Саратовской области, упав с высоты, погибла девочка-подросток.

По предварительным данным, трагедия произошла в доме №7/15 на Шуровой горе. Девочка, которой было от 13-ти до 15-ти лет, разбилась насмерть.

В региональном минздраве рассказали, что вызов поступил в 14:34. Бригада скорой помощи приехала менее, чем за 10 минут, но помочь ребенку медики не успели.

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