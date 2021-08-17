Волга перестанет быть зеленой только в сентябре

Гидролог регионального гидрометцентра рассказала «КП-Саратов» о том, когда сойдут сине-зеленые водоросли.

По словам специалиста, вода останется зеленой до сентября. Это связано с тем, что, несмотря на то, что вода стала прохладнее, её температура всё равно остается выше нормы для середины августа. Это всё значит, что Волга пока что продолжит цвести.

- Не сказать, что вода становится холоднее. В прошлом году в это время температура воды составляла 20,2 градуса, - уточнила гидролог.

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